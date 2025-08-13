Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что "Украина ночью нанесла удар беспилотников по важной распределительной станции нефтепровода Дружба в Брянском округе".

Соответствующая публикация появилась на странице венгерского министра в Фейсбуке.

"Венгрия в настоящее время является поставщиком электроэнергии номер один для Украины, без нас украинская энергетическая безопасность стала бы весьма нестабильной. Особенно огорчает в этом взгляде новая атака Украины на трубопровод "Дружба", который поставляет в Венгрию нефтью и поэтому играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны", – написал глава венгерской дипломатии.

Сийярто призвал Украину "не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии и прекратить атаковать пути доставки энергии в Венгрию в ходе ведения войны, к которой мы, венгры, не имеем никакого отношения".

Напомним, два года назад в СМИ появлялась информация, что в Брянской области под обстрел попали резервуары нефтепровода "Дружба".

Как мы также сообщали, премьер Виктор Орбан вновь заявил, что Венгрия не поддержит предложенный ЕС бюджет, "построенный на логике войны".