Петер Сийярто. Фото – Фейсбук

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что "Украина ночью нанесла удар беспилотников по важной распределительной станции нефтепровода Дружба в Брянском округе".

Соответствующая публикация появилась на странице венгерского министра в Фейсбуке.

"Венгрия в настоящее время является поставщиком электроэнергии номер один для Украины, без нас украинская энергетическая безопасность стала бы весьма нестабильной. Особенно огорчает в этом взгляде новая атака Украины на трубопровод "Дружба", который поставляет в Венгрию нефтью и поэтому играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны", – написал глава венгерской дипломатии.

Сийярто призвал Украину "не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии и прекратить атаковать пути доставки энергии в Венгрию в ходе ведения войны, к которой мы, венгры, не имеем никакого отношения".

Снимок сообщения в Фейсбуке

Напомним, два года назад в СМИ появлялась информация, что в Брянской области под обстрел попали резервуары нефтепровода "Дружба".

Как мы также сообщали, премьер Виктор Орбан вновь заявил, что Венгрия не поддержит предложенный ЕС бюджет, "построенный на логике войны".

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.