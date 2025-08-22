Сегодня ночью дроны Вооруженных сил Украины снова атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в городе Унеча Брянской области РФ.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр").

"Путешествие Птиц СБС по хребячим НПЗ продолжается…", - написал он.

Станция "Унеча" является крупнейшим узлом магистрального нефтепровода "Дружба". Объект уже атаковали в ночь на 13 августа.

Также 18 августа украинские дроны нанесли удар по станции "Никольское" в Тамбовской области.

После этих ударов остановилась перекачка нефти в Венгрию и Словакию, что вызвало возмущение этих стран, но позже поставки возобновились.

Сегодня в Венгрии также заявили об остановке поставки нефти в Венгрию.

"Ночью поступила новость о том, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке - в третий раз за короткий промежуток времени. Перевозка сырой нефти в Венгрию снова прекращена! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну. Она не сработает!", - заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

