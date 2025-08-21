Сегодня ночью Силы специальных операций Вооруженных сил Украины поразили российский грузовой поезд с горюче-смазочными материалами вблизи железнодорожной станции Джанкой в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Нарушена логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму. Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой. Операция прошла в ночь на 21 августа. Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

В результате спецоперации усложнено обеспечение южной группировки российских войск.

В сети появились кадры горящего состава.

Война в Украине идет 1275-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.