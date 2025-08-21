В четверг, 21 августа, в Украине идет 1275-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
15:11 Сегодня ночью дроны атаковали объекты газотранспортной инфраструктуры, сообщает Минэнерго.
Напомним, ночью сообщалось об ударе по газовой инфраструктуре в Днепропетровской области.
15:05 Генштаб ВСУ заявляет о поражении российского поезда с топливом в Крыму в районе Джанкоя.
В сети появились кадры горящего состава.
14:30 Минобороны РФ официально подтвердило, что командующим группировкой войск РФ "Север" вместо генерала Александра Лапина назначен генерал-полковник Евгений Никифоров.
К нему в пункт управления приехал министр обороны РФ Белоусов.
Напомним, Лапин командовал, в том числе войсками, оборонявшими Курское направление, куда год назад вторглись ВСУ, а также недавним наступлением в Сумской области, которое сейчас остановилось, а ВСУ освободили некоторые территории.
14:20 Зеленский отверг еще одно требование РФ - об официальном закреплении статуса русского языка.
О таком требовании писала западная пресса, а президент своим комментарием фактически подтвердил существование такой позиции РФ.
"У нас есть государственный язык – украинский. РФ может заявлять что угодно... Я считаю, что они (условия) исключительно для того, чтобы ставить ультимативные условия и затруднять процесс", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.
13:21 В Киеве слышна работа ПВО.
Город под атакой БПЛА.
13:05 Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы БПЛА.
12:39 В Новошахтинске Ростовской области РФ после прилетов загорелось промышленное предприятие, сообщают местные власти.
Генштаб ВСУ заявляет, что поразил НПЗ.
12:27 Минобороны РФ заявляет, что этой ночью в Украине било по "предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ".
11:52 Новые кадры с производства украинских ракет "Фламинго".
Заявленная дальность - 3000 км.
11:37 Зеленский назвал Австрию, Швейцарию и Турцию возможными местами для встречи с Путиным.
Он заявил, что не согласится на встречу в Москве, а встретиться в Венгрии "на сегодня непросто", потому что Будапешт выступает против поддержки Украины.
11:25 Зеленский снова подтвердил, что Россия предлагает сдачу территорий в обмен на прекращение войны.
"Путин хочет продать нам какой-то "воздух" - мол, он не будет на нас наступать, а взамен отдайте то, что вы контролируете. Думаю, это просто его вброс, потому что он не хочет заканчивать войну", - заявил президент журналистам.
11:18 Зеленский отверг российское предложение включить Китай в число гарантов безопасности Украины.
"Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине и не помогли ей в тот момент, когда она действительно в этом нуждалась. Мы нуждаемся в гарантиях безопасности только от тех стран, которые готовы нам помочь", - заявил президент Украины.
10:55 Зеленский прокомментировал ночной удар по Закарпатью. По его словам, американский завод производил кофемашины и другие бытовые приборы.
"Потратили несколько крылатых ракет против американского предприятия в Закарпатье. Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие обычные бытовые вещи, как кофемашины", - Владимир Зеленский
Пожар на предприятии продолжается.
10:35 Президент заявил, что Украина хочет "получить понимание архитектуры гарантий безопасности от США" в течение следующих 7-10 дней.
Он отметил, что его встречу с Путиным уже готовят.
"Про обмен территориями: говорить о том, на что готова Украина, стоит только после того, как требования России будут четко понятны. Но, Украина точно юридически не будет признавать оккупацию своих территорий Россией", - отметил президент.
10:24 Зеленский дал понять, что россияне предлагают в качестве обмена территориями Кинбурнскую косу на юге.
"Говорить о Николаевской области, что они там готовы нам отдать Кинбурнскую косу… Она им нужна только для блокирования моря для нас", – сказал президент журналистам.
Напомним, что административно Кинбурнская коса находится в составе Николаевской области, но территориально - на левом берегу Херсонской области, который захвачен РФ.
Ранее СМИ сообщали, что Россия готова вывести свои войска из ряда областей (кроме Запорожской и Херсонской) в обмен на передачу ей всего Донбасса.
10:19 России потребуется четыре года, чтобы полностью захватить Донбасс, заявил президент Зеленский.
"Вопрос Донецкой области. Я объяснил на нашей встрече, что с начала полномасштабной войны Россия оккупировала не 69%, а около трети, потому что РФ оккупировала без полномасштабной войны весь Крым и треть Донецкой области. После начала полномасштабной войны они оккупировали еще примерно треть. Сейчас в целом где-то 67-69% они держат. То есть мы говорим, что за почти четыре года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И поэтому я объяснил, что рассказы о том, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, – это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще четыре года", – сказал президент.
Напомним, что Россия требует вывода ВСУ с Донбасса для завершения войны.
10:14 Украина планирует зимой запустить массовое производство собственных ракет "Фламинго", сообщил президент Зеленский.
Он подтвердил успешное испытание этой ракеты.
"Пока что она самая успешная, которая у нас есть. Думаю, что мы не можем многое об этом говорить, до тех пор, пока у нас нет возможности применения сотни ракет. К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство", - сказал президент журналистам.
Напомним, что эта ракета выглядит как британская FP-5 Milanion.
10:12 Еще кадры американского завода Flex в Мукачево, пораженного ночью ракетами.
10:07 Во Львове ночной атакой также был поврежден промышленный объект, сообщает полиция.
А также жилые дома и автомобили. Судя по фото, один мужчина был ранен около маршрутки.
Всего трое раненых и один погибший.
09:54 Одна из ракет этой ночью поразила "крупное американское производство электроники" на западе Украины, "что привело к серьёзному ущербу и жертвам", сообщает глава МИД Сибига.
По его словам, это "полностью гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне или военным".
Также ночью были прилеты по энергетической инфраструктуре.
09:49 Панорама Мукачево, затянутого дымом, после ракетной атаки по заводу.
Пострадавших уже 15, сообщает полиция.
09:34 Часть Воронежской области РФ осталась без света после ночной атаки беспилотников, сообщают местные власти.
Повреждены объекты энергетики. Временно останавливалось движение поездов.
Минобороны РФ заявляет о сбитии 7 дронов над регионом.
09:15 В момент ракетной атаки на заводе Flex в Мукачево находилось 600 рабочих, их успели вывести в укрытие, сообщает местный журналист Глагола.
При этом после прилета сообщали о 12 пострадавших.
09:05 Ночью Украину атаковали 574 "Шахедов" и 40 ракет, были прилеты в 11 локациях, сообщают Воздушные силы.
Не удалось сбить\подавить 28 БПЛА и 9 ракет.
08:55 Кадры вблизи завода Flex в Мукачево, куда ночью попали две ракеты. Местные власти говорят, что это были "Калибры".
08:53 Дым после утренних взрывов под Ровно.
08:45 Еще видео ночного удара по Мукачево, где пострадал завод электроники Flex.
08:20 Российские войска продвинулись в Днепропетровской области, к западу от села Малиевка, сообщает военный паблик Deep State.
Также они закрепились вдоль границы с этим регионом на ряде участков (у Филии, Вольного поля и Темировки).
На севере у РФ продвижение в районе Торского - в направлении Лимана.
08:13 Момент второго ракетного удара по заводу Flex в Мукачево. На видео заметно яркую вспышку и взрыв в районе промышленной зоны.
Видео снято ночью, когда предприятие уже находилось под массированной атакой, пишет журналист Виталий Глагола.
08:06 Масштабное зарево после ночных прилетов под Павлоградом.
Власти заявляют о поражении объекта инфраструктуры.
08:02 В ночь и утром Россия нанесла массированный удар по Украине, одним из основных направлений атаки стал запад страны.
В Мукачево удар по заводу электроники Flex вызвал масштабное возгорание. ОВА сообщает об уничтожении складов и 12 пострадавших. Городские паблики призывают жителей закрывать окна из-за масштабного пожара (первые три фото и видео).
Во Львове зафиксировано попадание, есть погибший и раненые, повреждены десятки домов, сообщил мэр Андрей Садовой. Атаку нанесли "Шахедами" и ракетами, возникли пожары (4 и 5 кадры).
В Луцке дроны и ракеты атаковали город, прогремели взрывы. По Ровно и Дубно выпустили “Кинжалы”.
Взрывы также слышали в Ивано-Франковской и Винницкой областях.
Киев и область подверглись массированной атаке дронами, в столице было громко.
В Днепре зафиксированы пуски "Цирконов", в городе слышали взрывы, в области возник сильный пожар после попадания БпЛА (последнее фото). Власти региона заявляют о разрушении двух предприятий.
В Запорожье зафиксированы удары по объектам промышленной инфраструктуры.
Сумы и область атаковали дронами и баллистическими ракетами, звучали взрывы.
По данным мониторинговых групп, в воздухе находились до пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95/160 и четырех истребителей МиГ. Россия применила дроны-камикадзе, а также ракеты "Циркон", "Калибр", "Кинжал" и Х-101.
08:00 Ночью в Днепропетровской области был пожар после удара по газовой инфраструктуре, сообщают местные паблики.