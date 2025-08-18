Россияне утверждают, что Украина планировала осуществить подрыв Крымского моста с помощью автомобиля с бомбой.

Соответствующее видео опубликовала ФСБ, заявляя о задержании одного из участников операции.

Речь идёт о Chevrolet Volt, который прибыл из Украины транзитом через несколько стран и въехал в Россию из Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс".

Машину собирались доставить в Краснодарский край на автовозе, после чего передать другому водителю для поездки в Крым. Взрывчатку замаскировали в под капотом и днищем транспортного средства.

Киев этого не подтверждает.

Напомним, в июне СБУ заявила о подрыве опоры Крымского моста. Российские паблики писали об атаке подводного дрона.

В Кремле заявили, что Крымский мост после атаки сил СБУ не пострадал.

