В понедельник, 18 августа, в Украине идет 1272-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

11.11 В Запорожье уже 17 раненых после двух ракетных ударов, сообщает ОВА.

Повреждены цех одного из предприятий, магазины, остановка, маршрутка и жилые дома.

11.01 Сырский прокомментировал прорыв российской армии под Добропольем.

"Враг применяет там так называемую тактику тысячи порезов - то есть наступление на широком фронте малых штурмовых групп. Он имел определенный успех, когда его группы продвинулись до 10-12 км до нескольких наших населенных пунктов и внезапно там появились. Почему так произошло? Потому что местность там, во-первых, изобилует большим количеством оврагов, рек - участков, природные свойства которых позволяют скрытно передвигаться. А летом еще и много растительности, то есть трудно осуществлять контроль над линией боевого соприкосновения. И во-вторых, к сожалению, по объективным причинам у нас там нет сплошной линии фронта, поэтому враг воспользовался этим и продвинулся. Но после того, как был принят ряд решительных мер, переброшены дополнительные силы и средства наших десантных частей, мы зачистили населенные пункты и участки местности", - заявил Сырский.

10.50 Азербайджанские СМИ приводят подробности удара по нефтебазе SOCAR в Одесской области.

Это была серия прямых попаданий, после чего возник пожар. Повреждены все резервуары, здание насосной станции, операторские и весовые, технические помещения, разрушено ограждение.

10.36 РФ готовится нанести "мощный удар" на запорожском направлении, для чего перебрасывает туда войска из Сумской области, заявил главком Сырский.

По его словам, сейчас под Запорожьем "продолжаются действия невысокой интенсивности", но цель РФ - "вся область", "прорыв нашей обороны и продвижение вглубь территории".

"Ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России. Сейчас противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях. Это покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части с сумского на запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия", - заявил Сырский.

10.16 Зеленский оказался в "безвыходном положении" накануне встречи с Трампом в Белом доме: "Рискнуть навлечь на себя гнев Трампа или принять быстрое соглашение о прекращении войны, заплатив катастрофическую цену уступки территорий за неопределенные гарантии безопасности, которые через несколько лет могут позволить Москве снова стать сильнее".

Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что после саммита на Аляске, который не привел к прекращению огня, Трамп "практически не оставил Зеленскому пространства для манёвра".

По данным источника издания, помимо избежания очередного спора и поддержания интереса Трампа к заключению сделки, цели Зеленского на переговорах включают в себя: узнать больше о требованиях Путина, определить сроки трехсторонней встречи и подтолкнуть США к более жестким санкциям против России".

Европейцы также будут "добиваться от Трампа ясности" в отношении того, какие именно гарантии безопасности США готовы предоставить.

10.10 Последствия ракетных ударов по Запорожью.

10.01 Россия обвинила Украину в попытке удара беспилотника по Смоленской АЭС.

"Росатом" заявляет, что вчера дрон был подавлен силами РЭБ и взорвался при падении. Повреждены окна в здании энергоблока №3.

Пострадавших нет, АЭС работает, радиационный фон в норме.

9.33 Два прилета в Запорожье, ранены два человека, сообщает ОВА.

Целью была критическая инфраструктура города.

Ермак пишет, что россияне били баллистикой.

9.28 В Харькове уже пятеро погибших после прилета дрона по дому. Под завалами еще остаются люди.

Об этом сообщает мэр Игорь Терехов.

Среди погибших - 16-летний парень.

8.45 В пригороде Одессы после ночной атаки дронов загорелся объект топливно-энергетической инфраструктуры, сообщает ГСЧС.

Ранее паблики сообщали о прилете по терминалам SOCAR.

Огонь тушил в том числе пожарный поезд "Укрзализныци".

8.23 В Харькове из дома, по которому попал беспилотник, достали четвертого погибшего, сообщает ГСЧС.

7.42 В Харькове ночью дрон попал по многоэтажке.

Серьёзно повреждена крыша здания, есть угроза обвала конструкций, сообщил мэр.

Погибли три человека, среди них годовалый ребёнок. Пострадали 17 человек. Также под завалами ещё могут быть люди.