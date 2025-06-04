В Кремле подтвердили, что вчера Вооруженные силы Украины совершили атаку на Крымский мост.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, в результате совершенной атаки Крымский мост не поврежден.

"Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности", - сообщил представитель Кремля.

При этом в Службе безопасности Украины заявляли, что после подрыва опоры мост находится в аварийном состоянии.

Напомним, вчера Служба безопасности Украины сообщила, что осуществила подводный взрыв в районе Крымского моста. Более тонны взрывчатки прикрепили к одной из подводных опор моста. Россияне же утверждали, что мост пытались атаковать безэкипажные катера, однако все они были уничтожены.

Война в Украине идет 1197-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты украинского военного телеграм-канала Deep State, армия РФ впервые за долгое время продвинулась в районе Часова Яра - на двух участках севернее. Продвижение было со стороны Орехово-Васильевки, Григоровки и Калиновки. Также РФ продолжает наступление в Сумской области, где серая зона приблизилась к селу Андреевка, о захвате которого уже заявило российское минобороны.

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