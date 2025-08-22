Пострадавший от украинской атаки нефтепровод "Дружба" будут ремонтировать не менее пяти дней.

Об этом сообщил в своем Фейсбуке глава венгерского МИДа Петер Сийярто по итогам беседы с российским замминистра энергетики Павлом Сорокиным.

Сийрято выразил надежду, что за этот срок Еврокомиссия обсудит с Киевом произошедшее.

"Из-за атаки на нефтепровод "Дружба" весь день на горячей линии с премьер-министром. Сообщил ему, что мы рассматривали технические последствия атаки с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Сейчас они гораздо серьезнее предыдущих, потому что во время атаки украинцы применяли не только дроны, но и ракеты. Российский коллега заверил, что транспортный маршрут стараются как можно скорее восстановить, но эти работы точно продлятся не менее пяти дней. Надеемся, что у Европейской комиссии будет достаточно времени для того, чтобы гарантировать транспортировку нефти в Венгрию со стороны украинцев в соответствии с предыдущим письменным обещанием", - сказано в публикации.

Напомним, сегодня ночью ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в городе Унеча Брянской области РФ.

Венгерская сторона заявляла, что атака разозлила Дональда Трампа.