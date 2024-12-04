По неизвестным причинам Чехия перестала получать нефть по трубопроводу "Дружба".

Об этом сообщил местному изданию Novinky министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.

По данным источника Novinky, нет никаких признаков того, что прекратить поставки черного золото в Чехию хочет Россия.

По заявлению компании Unipetrol, которая управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Чехии, со стороны поставщика "произошла задержка поставок нефти", поступающей в Чехию по "Дружбе". Компания в профилактических целях попросила госуправление материальных резервов Чехии заранее согласовать возможные поставки нефти в кредит.

Как сказал представитель управления Якуб Линек, Чехия располагает запасами нефти и нефтепродуктов на 86 дней, а необходимый объем поставок на 90 дней будет достигнут к концу года. Влчек тоже заверил, что в стране достаточно нефти.

Ситуацию прокомментировали и в РФ.

"Все поставки по нефтепроводу "Дружба" по российской территории осуществляются штатно",— сказали агентству ТАСС в российской компании-поставщике.

Трубопровод "Дружба" покрывает 58% потребления страны.

Напомним, позавчера СМИ написали, что в Польше обнаружили утечку нефти из трубопровода "Дружба". В тот же день в Венгрии и Словакии заявили, что возможны диверсии на нефтепроводе "Дружба".

Между тем в ФРГ расследуют причастность государственных органов Украины к подрыву ниток газопровода "Северный поток".