Украина наращивает закупку природного газа преимущественно российского происхождения из Венгрии и Словакии.

Об этом сообщает ExPro.

За июль 2025 года импорт из Венгрии вырос на 13% до 300 млн куб м, из Словакии - на 140% до 268 млн куб м. Источником газа для обеих стран является преимущественно российское топливо, поступающее через газопровод Турецкий поток.

Всего же импорт газа в июле увеличился на 54%.

При этом источником газа для обеих стран является преимущественно российское топливо, поступающее через газопровод Турецкий поток.

Суммарно в июле в Словакии и Венгрии было закуплено около 570 млн кубов газа, что составило почти 70% от общего импорта.

Напомним, Украина постоянно призывает страны Европейского Союза отказаться от импорта российских энергоносителей, но, как можно заметить, сама продолжает закупать газ из РФ через посредников.

К слову, экспорт в Европу российского газа по трубопроводу Турецкий поток (откуда его и получают Словакия и Венгрия) в июле обновил свой рекорд, достигнув почти 1,6 млрд кубометров.

Ранее мы писали о том, что Украина закупает газ на зиму в долг, за счет миллиардных кредитов.