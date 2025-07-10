Украина продолжает наращивать импорт газа из Евросоюза.

Об этом свидетельствуют соответствующие статистические данные.

За первую декаду июля Украина импортировала из Евросоюза 268,2 млн кубов природного газа. Это почти половина объема, который страна импортировала весь июнь и более половины объема импорта в мае.

Как и ранее, основная часть газа (68%) закупается в странах, где превалирует российский ресурс - Венгрии и Словакии. Сюда он поступает по газопроводу "Турецкий поток" вместо закрытого с 1 января транзита через Украину.

Напомним, Украина многократно призывала Евросоюз прекратить закупки энергоносителей в ЕС, но сама, как видим, продолжает закупать их через европейских посредников.

Ранее мы писали, что цены на природный газ в Украине выросли до максимума за 2,5 года, в том числе из-за необходимости закачать большие объемы в короткий срок.

Подробнее о ситуации с газом в Украине мы писали в отдельном материале.

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