Украина впервые начнет импортировать азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору. Тестовая поставка осуществляется по маршруту через Болгарию и Румынию.

Об этом сообщает "Нафтогаз".

Заключено первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine.

"Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников и укрепления энергетической безопасности Украины", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в этом году Украина будет импортировать "значительно больше газа". А цены на природный газ в Украине выросли до максимума за 2,5 года, в том числе из-за необходимости закачать большие объемы в короткий срок, чтобы заполнить пустые хранилища к следующей зиме.

Напомним, что Украина активно готовится к зиме в условиях дефицита газа, но сталкивается с нехваткой средств на его закупку. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.