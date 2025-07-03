В Украине электричество после войны может подорожать на 120%, а газ на 250%. Рыночная стоимость электроэнергии может достигать 9-11 гривен за кВт/ч.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Как известно в настоящее время тариф электроэнергии составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

"Например, рыночная стоимость электроэнергии может достигать 9–11 гривен за кВт/ч. Это означает, что рост цен для населения возможен не на 50%, а на 120%. Аналогичная ситуация с газом: его рыночная стоимость в Украине колеблется от 20–25 до более 30 гривен за кубометр, что может привести к росту цен на 250%. Таким образом, прогнозируемое повышение тарифов может быть очень значительным", — объясняет Попенко.

При этом по его мнению, водоснабжение так сильно не подорожает, а обслуживание многоквартирных домов - на 20%.

Напомним, в новом меморандуме Международного валютного фонда (МВФ) говорится, что в Украине нужно повысить тарифы на коммуналку после войны.

Также ранее первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко говорил, что после войны квартиры украинцев могут начать забирать за долги по коммуналке.