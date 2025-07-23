Власти решают проблему нехватки средств на закупку газа для отопительного сезона преимущественно за счет новых долгов — новых кредитов. Причем берут их не только у международных финансовых организаций, но и у внутренних украинских кредиторов, что провоцирует дополнительные риски для курса гривны.

Сегодня утром государственный "Приватбанк" заявил о выделении крупнейшего с начала полномасштабной войны кредита в 4,7 млрд грн группе "Нафтогаз" для импорта газа на зиму.

По приблизительной оценке, всего на закупку природного газа на этот отопительный сезон Украине может потребоваться как минимум около $1,5 млрд, а то и вдвое больше - в зависимости от погоды и цены газа. На текущий момент "Нафтогаз" уже получил кредит в 430 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Норвегии на закупку 1 млрд кубов газа. Но, как видим, даже в совокупности эти кредиты не перекрывают и половины минимальных потребностей, поэтому поиски денежных ресурсов продолжаются.

Причем в случае внутреннего (гривневого) кредитовании "Нафтогаза" возникает угроза стабильности курса гривны.

Гривневые кредиты на закупки импортного газа начнут давить на валютный рынок и курс нацвалюты. "Нафтогаз" будет конвертировать гривну в доллар и евро, выходя на межбанк, играя на девальвацию гривны и провоцируя вымывание инвалюты из золотовалютных резервов Нацбанка. При этом в последнее время на рынке и без того наблюдается повышение валютного спроса и НБУ приходится активнее продавать доллар из резервов: на прошлой неделе его расходы на межбанке выросли на треть — с $678,5 млн до $906,6 млн.

Второй риск - это неплатежи. Крупные госкорпорации часто просят отсрочки по кредитам, реструктуризации и допускают кредитные неплатежи, ухудшая состояние балансов банков, создавая им финансовые проблемы. Потому госсектор считается не самым желанным заемщиком. По данным Нацбанка, на 1 июня 2025 года у государственного "Приватбанка" доля проблемных кредитов в общем портфеле и так оставалось самой крупной и проблематичной среди других финучреждений — 50,6% (для сравнения: средний показатель по всей банковской системе — 27,89%), а рисковое кредитование может ее только увеличить.

Как известно, после национализации в 2016 году государству пришлось спасать "Приватбанк" от банкротства за счет госбюджета: влить в него 155 млрд грн. Новые же дыры в балансе, если они сейчас начнут возникать из-за новых проблемных кредитов, могут потребовать новых вливаний госсредств.

К тому же в стартовавшем кредитовании "Приватбанком" "Нафтогаза" на банковском рынке видят негативный прецедент, финансисты пользуются формулировкой "Приват" вскрыли".

"Никто не горит желанием финансировать "Нафтогаз" — у них большие риски нарушения сроков погашения и вообще невозврата. Ранее такие кредиты из-под палки могли выдавать "Укргазбанк" и Ощадбанк, но "Приватбанку" каждый раз удавалось уклониться. А теперь его распечатали или, как у нас говорят, вскрыли, несмотря даже на то, что в "Привате" и так самый большой процент кредитных невозвратов в стране из-за предыдущих акционеров. Наверняка настоял акционер госбанка — Министерство финансов. Это принудиловка, которая со временем может вылиться в невозврат, за что обычно платят налогоплательщики. Тем более что этим все может не закончится. В "Приват" за кредитами скоро потянутся и другие нежелательные для других банков государственные конгломераты вроде "Укрзализныци" или "Энергоатома", известные проблемами с погашениями по старым кредитам", - сказали "Стране" в одном из банков.

Подробнее о ситуации на газовом рынке мы писали в отдельном материале.