Европа наращивает закупки российского газа через газопровод "Турецкий поток".

Об этом сообщает российское издание "Ведомости" со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем.

Экспорт российского газа в Европу по "Турецкому потоку" за первые шесть месяцев 2025 года увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,3 млрд кубометров.

Ранее мы писали о том, что и Украина наращивает закупки фактически российского газа, импортируя его из Венгрии и Словакии, куда он поступает через "Турецкий поток". В июне его импорт вырос примерно на 10%.

Украина многократно призывала страны ЕС прекратить импорт российских энергоносителей, однако сама продолжает наращивать их закупки через посредников.

Напомним, что цены на природный газ в Украине выросли до максимума за 2,5 года, в том числе из-за необходимости закачать большие объемы в короткий срок.

Подробнее о ситуации с газом в Украине мы писали в отдельном материале.

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