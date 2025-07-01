Европа наращивает закупки российского газа через "Турецкий поток"
Европа наращивает закупки российского газа через газопровод "Турецкий поток".
Об этом сообщает российское издание "Ведомости" со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем.
Экспорт российского газа в Европу по "Турецкому потоку" за первые шесть месяцев 2025 года увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,3 млрд кубометров.
Ранее мы писали о том, что и Украина наращивает закупки фактически российского газа, импортируя его из Венгрии и Словакии, куда он поступает через "Турецкий поток". В июне его импорт вырос примерно на 10%.
Украина многократно призывала страны ЕС прекратить импорт российских энергоносителей, однако сама продолжает наращивать их закупки через посредников.
Напомним, что цены на природный газ в Украине выросли до максимума за 2,5 года, в том числе из-за необходимости закачать большие объемы в короткий срок.
Подробнее о ситуации с газом в Украине мы писали в отдельном материале.
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