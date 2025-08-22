Президент США Дональд Трамп объявил, что жеребьёвка Чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.

Глава Белого дома сказал об этом во время специального обращения из Овального кабинета.

Также он продемонстрировал сделанную на Аляске совместную фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил надежду, что тот посетит чемпионат.

Первенство пройдёт на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В нём примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп, по четыре сборной в каждой. В плей-офф чемпионата выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, добившихся третьего места. Кроме того, в 2026 году добавится новая стадия — 1/16 финала.

В мае Трамп говорил, что "хорошим стимулом" для России прекратить войну в Украине может стать возможность принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.

Как мы писали, следующий Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые в истории этого вида спорта пройдет на трех континентах. Турнир примут Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия и Марокко.