Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые в истории футбола пройдет на трех континентах. Турнир примут Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия и Марокко.

Решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА) на внеочередном конгрессе в Цюрихе.

Основные поединки состоятся в Марокко, Португалии и Испании. На месте Марокко изначально была Украина, однако в марте нашу страну исключили из заявки. Уругвай и Парагвай проведут по одному матчу открытия.

Первый поединок чемпионата мира состоится в Уругвае, который принимал мундиаль ровно 100 лет назад - в 1930-м.

24-й ЧМ по футболу ФИФА, финальная часть которого запланирована с июня по июль 2030 года, пройдет спустя ровно сто лет после первого в истории чемпионата мира.

Чемпионат мира-2034 будет принимать Саудовская Аравия. Она стала единственной страной, вовремя подавшей заявку на проведение турнира.

С большой вероятностью его проведут снова зимой, как и ЧМ-2022, который был в Катаре, пишет Sports.

Напомним, на последнем Чемпионате мира 2022 года Аргентина в финале обыграла Францию. А капитан аргентинцев Лионель Месси по итогам сезона получил свой восьмой "Золотой мяч" в карьере.