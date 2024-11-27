Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" выдвинула на выборы президента 53-летнего бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

Об этом на брифинге в офисе политсилы объявил почетный председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили.

Представляя кандидатуру Кавелашвили, Иванишвили раскритиковал действующего президента Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты оппозиции против победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах.

"Я уверен, что Михаил Кавелашвили полностью восстановит достоинство, временно отнятое у института президента. 29 декабря состоится инаугурация нового президента, и с этого дня вопиющие практики предательства страны и систематического нарушения Конституции со стороны президента Грузии, нанесшие наибольший ущерб институту президента, останутся в прошлом", – заявил миллиардер.

Кавелашвили третий раз избрался депутатом парламента, он возглавляет партию "Сила народа", которая известна антизападной риторикой и поддержкой традиционных ценностей. В свое время он играл за британский клуб "Манчестер Сити", клубы Швейцарии и Грузии, а также российский "Спартак-Алания".

Ранее мы писали о заявлении Зурабишвили, что она не признает результаты парламентских выборов, на которых победила правящая партия. Она поддержала оппозицию и призвала к протестам.

Напомним, впервые президента Грузии выберет не население, а коллегия выборщиков, в которой у "Грузинской мечты" будет большинство мест. Выборы состоятся 14 декабря.