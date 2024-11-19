Бывший футболист украинского "Шахтера" и экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук, работающий в России, выиграл суд в Лозанне против Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Об этом сообщает украинское издание "Трибуна".

Заявляется, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию бывшего футболиста Анатолия Тимощука на решение дисциплинарного комитета УАФ.

45-летний тренер питерского "Зенита" требовал снять с него санкции, которые были наложены из-за продолжения его работы в РФ.

УАФ в марте 2022 года лишила спортсмена всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных.

Тимощук в 2023 году подал апелляцию в CAS, слушание дела началось в апреле 2024 года. Сейчас суд отменил решение украинских футбольных инстанций.

Свое решение CAS аргументировал тем, что в период с начала полномасштабного вторжения до 11 марта 2022 года Тимощук не совершил никаких действий, из-за которых к нему надо было бы принять такие дисциплинарные санкции.

Решение CAS прокомментировали в УАФ.

"УАФ действительно уже получила решение от CAS. К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким как Тимощук не место в украинском футболе", - заявили в УАФ.

Тимощук работает ассистентом главного тренера в тренерском штабе "Зенита" с 2017 года.

Напомним, в конце 2022 года Тимощук прокомментировал войну в Украине и заявил, что пока не собирается возвращаться на родину. По его словам, он не чувствует разницы между украинцами и россиянами, их менталитетом, а "Зенит" - его дом, и пока его там все устраивает.

Как мы писали, в прошлом году воюющий за ВСУ бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев заявил о своем отношении к экс-капитану сборной Украины Анатолию Тимощуку.

"Я бы его с удовольствием зарезал", - сказал Алиев.