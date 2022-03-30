Депутаты Луцкого горсовета лишили футболиста Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка".

Решение поддержали 35 депутатов.

"Во время, когда Украина страдает от военной агрессии России, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления на этот счет и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора", - говорится в сообщении на сайте Луцкого горсовета.

Тимощук родился 30 марта 1979 года, то есть, решение вынесено в день его 43-летия.

Тимощук занимает должность ассистента главного тренера финансированного "Газпромом" футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга. И до сих, несмотря на войну, не покинул Россию и не осудил российское вторжение.

Известно, что ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола лишил Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от отечественного футбола пожизненно.

"Страна" сообщала, что главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал, что отец украинского футболиста Анатолия Тимощука, который сейчас сотрудничает с питерским "Зенитом", записался в луцкую тероборону.

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