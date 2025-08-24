Москва пошла на "значительные уступки" главе Белого дома Дональду Трампу в ходе последних переговоров об Украине.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

"Я не говорю, что россияне уступили во всём, но они признали, что Украина сохранит территориальную целостность после войны. Думаю, россияне впервые за 3,5 года пошли на значительные уступки Трампу и готовы были проявить гибкость в плане некоторых своих основных требований", – сказал вице-президент США.

Он также заявил, что Москва отказалась от своих первоначальных планов установить "марионеточное правительство" в Киеве.

Кроме того, по словам Вэнса, США рассчитывают, что мир в Украине может быть достигнут в течение полугода.

Вице-президент США добавил, что Вашингтон видит два ключевых вопроса для урегулирования российско-украинского конфликта – территории и гарантии безопасности.

При этом американские войска не будут размещены в Украине, но США намерены активно участвовать обеспечении безопасности территорий, подконтрольных Киеву.

Говоря о возможных уступках на земле, Вэнс подчеркнул, что украинцы сами определят, где проводить территориальные границы в их собственной стране.

Он также отметил, что Кремль не вводит президента Трампа в заблуждение относительно стремления к урегулированию – так Вэнс ответил на соответствующий вопрос журналистки.

Ранее спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф назвал договорённости США и РФ о гарантиях безопасности для Украины "прорывными".

В свете американо-российских переговоров "Страна" анализировала причины и последствия бескомпромиссности Банковой в отношении территорий.