Кремль может попытаться убедить США отказаться от гарантий безопасности для Украины в виде отправки туда европейских войск и снизить уровень встречи украинской и российской делегаций с президентов до более низких должностных лиц, пишет Bloomberg, комментируя последние заявления главы МИД РФ Лаврова.

Сегодня Лавров заявил, что Москва против ввода иностранных войск в Украину и предложил вернуться к идеям гарантий безопасности, которые содержались в проекте Стамбульских договоренностей весной 2022 года - гарантии Украине предоставляются пятью постоянными членами Совета безопасности ООН: США, Россией, Китаем, Великобританией и Францией.

Несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов заявили, что расценивают комментарии Лаврова как попытку затормозить процесс договоренностей и выразили сомнение в готовности Путина заключить сделку.

Ранее сообщалось, что "коалиция желающих" собирается вводить в Украину силы обеспечения безопасности после прекращения огня, против чего категорически возражала и продолжает возражать Москва.