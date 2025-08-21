Будущая сделка по Украине может быть оформлена в нескольких вариантах, пишет Reuters со ссылкой на источники в руководстве РФ.

Первый вариант - трехстороннее соглашение Россия - Украина - США. Впоследствии оно может быть подтверждено Советом Безопасности ООН.

Другой вариант - вернуться к Стамбульским соглашениям 2022 года, где Россия и Украина обсуждали постоянный нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и США.

Альтернатива - это продолжение войны. "Есть два выбора: война или мир, и если нет мира, то будет ещё больше войны", - сказал один из источников.

Собеседники, близкие к Кремлю, сообщили агентству, что саммит на Аляске "предоставил наилучшие шансы на мир с начала войны». Там "были конкретные дискуссии об условиях России, и Путин продемонстрировал готовность пойти на уступки (имеется в виду отказ от требований вывести ВСУ со всей территории Херсонской и Запорожской областей с сохранением требований вывести украинские войска со всего Донбасса - Ред.). Хотя экономические вопросы для Путина второстепенны, он понимает экономическую уязвимость России и масштаб усилий, необходимых для того, чтобы продвинуться гораздо дальше в Украине».

При этом в Москве не знают, будет ли Украина готова уступить подконтрольную ей часть Донбасса. Но говорят, что если она этого не сделает, то война продолжится. Также война продолжится, если Украина не откажется от вступления в НАТО и не провозгласит нейтральный статус.

Ранее стало известно, что Путин рассматривает как уступку согласие заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Также европейские лидеры обеспокоены, что Трамп заключит сделку об Украине без Украины.