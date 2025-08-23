Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать вопросы территорий только в формате нынешней линии фронта и только на встрече с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По его словам, по вопросам территорий украинский президент руководствуется действующим законодательством и мнением общественности, которое "категорически против обмена нашей территории на мир".

"Но когда мы говорили о территориальных вопросах, президент Зеленский четко дал понять, что готов сесть и обсудить это с Путиным, начав обсуждение территориальных вопросов с линии боевого столкновения, которая сейчас существует", — сказал Кислица.

При этом касательно мирных переговоров Кислица отметил, что процесс не застопорился и двигается вперед.

"К сожалению, не так быстро, как нам хотелось бы. Но я считаю, что этот понедельник и встреча в Белом доме были чрезвычайно важными событиями последних месяцев. И я считаю, что это было важное достижение, в котором президент Трамп сыграл решающую роль", - подчеркнул замглавы.

Ранее СМИ писали, что Путин рассматривает, как свою уступку, согласие заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях, сняв требование по выводу со всей территории этих областей украинских войск. При этом от остальных требований он не отказывается.

Напомним, сам же Зеленский уже выступил против большинства этих условий, прямо высказавшись против идеи президента США Дональда Трампа об "обмене территориями".