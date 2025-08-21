Киев не намерен выносить на всенародный референдум вопрос территориальных уступок Москве. Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак итальянской газеты Corriere della Sera.

На вопрос журналиста он отрицательно ответил на вопрос журналиста Corriere della Sera о возможности проведения референдума о внесении поправок в Конституцию, признающих российскую оккупацию.

По его словам, Киев не собирается уступать свои территории, но президент Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Зеленский ясно дал понять: все территориальные вопросы будут обсуждаться на его двусторонней встрече с Путиным; более того, переговоры должны начинаться с нынешней линии фронта, и в любом случае мы не откажемся от наших национальных территорий. Мы признаем ситуацию, сложившуюся войной, и хотим её обсудить. В данный момент не намерены уступать ни одну часть нашей земли. Но сегодня мы реалисты и знаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия", – сказал Ермак.

Напомним, что Зеленский несколько раз ссылался на Конституцию Украины, заявляя, что она не позволяет признавать российскую оккупацию.

