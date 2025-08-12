Президент Украины Владимир Зеленский в ходе последнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом отказался обсуждать обмен украинскими территориями с Россией из-за ограничений на отчуждение государственных земель, прописанных в Конституции.

Об этом Зеленский рассказал на встрече с журналистами.

При этом он дал понять, что готов обсуждать этот вопрос, если будет приглашён на встречу президентов.

"Во время звонка я сказал, что я не готов обсуждать территории Украины, поскольку это исключительно вопрос нашей Конституции. И если честно, при всем уважении, я не готов по телефону обсуждать соответствующие вопросы. Это серьёзные вопросы, которые решаются на уровне лидеров", – сказал Зеленский.

Накануне Трамп раскритиковал ссылки президента Украины на Конституцию при решении вопросов мира и войны.

"Меня немного задело то, что Зеленский говорит: "Ну, мне нужно получить конституционное одобрение". То есть у него есть одобрение, чтобы вести войну и убивать всех, но для обмена территориями ему нужно одобрение", – сказал глава Белого дома в ходе интервью прессе.

Судя по негативной реакции Трампа, территориальный размен – ключевой момент его переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. И сделки по урегулированию российско-украинского конфликта в целом, как это видят США.

Как мы уже писали, что ссылка на Конституцию имеет основания, если отказ от территорий Киев оформляет официально. Если же речь не идёт о юридическом изменении государственных границ, а лишь о выводе войск с той или иной территории, для этого не нужны изменения Конституции – требуется только приказ командования.

Война в Украине продолжается 1266-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 12 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, российские войска захватили два села Новохатское и Толстой на границе Днепропетровской области и продвинулись восточнее Доброполья в Донецкой области. В то же время ВСУ освободили населённый пункт Бессаловка в приграничье Сумщины.

