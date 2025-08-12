От спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа был сигнал, что Россия готова к окончанию войны, к прекращению огня.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, "это сигнал в первый раз от них".

Также, по словам Зеленского, Уиткофф сказал, что должны быть территориальные уступки с обеих сторон.

"Мы не выйдем из Донбасса. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну", – заявил при этом украинский президент.

Напомним, что многие западные СМИ написали, что вывод ВСУ из Донбасса как условие перемирия будет обсуждаться Трампом и Путиным.

Ранее Зеленский заявил, что свои территории Украина отдавать не будет.

Также мы рассказывали в отдельном материале, что ждет Украину, если Зеленский согласится на вывод войск из Донецкой области.

