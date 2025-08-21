Народный депутат Анна Скороход предлагает передать оставшиеся под контролем Украины территории Донецкой и Луганской областей в состав Харьковской и Днепропетровской.

Она зарегистрировала в Верховной Раде соответствующее постановление.

В частности, в состав Харьковской области предлагается передать Краматорск, Славянск, Дружковку, Часов Яр, Лиман и Северск, а Покровск, Доброполье и Мирноград - в Днепропетровскую.

"Во-первых, мы должны действовать исключительно в интересах наших людей и дать им гарантию: эти территории останутся украинскими. Во-вторых, содержание Луганской и Донецкой ОГА обходится государству более чем в 50 миллионов гривен ежемесячно. Это нерациональные расходы, ведь их функции могут эффективно выполнять Харьковская и Днепропетровская области", - поясняет Скороход свою позицию.

Напомним, Москва в качестве условия мира требует от Киева передать ей всю территорию Донецкой и Луганской областей. Судя по всему, такая инициатива имеет целью предотвратить сдачу территорий.

Отметим, что административные границы областей регулируются Верховной Радой.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия предлагает сдачу территорий в обмен на прекращение войны.

Война в Украине идет 1275-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2025 года в обновляемом онлайне.