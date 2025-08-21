Украина признает де-факто оккупацию своих территорий, но не де-юре, и будет добиваться их освобождения невоенными средствами. Об этом заявил советник главы Офиса президент Михаил Подоляк в интервью La Repubblica.

"Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что одним из основных сценариев выхода из этой войны является замораживание конфликта по линии фронта. Речь идет о территориях, которые сегодня де-факто оккупированы Россией. Они останутся такими. А затем предстоит большая работа с использованием экономических, дипломатических и других инструментов, чтобы вернуть эти территории Украине. Но де-юре они останутся украинскими", - заявил он.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не намерена проводить референдум о территориальных уступках РФ.

Также президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что Украина не будет признавать оккупацию своих территорий Россией.

