В пятницу, 29 августа, в Украине идет 1283-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

09:08 В Киеве уже 23 погибших после вчерашней ночной атаки, сообщает КГВА.

08:30 Российские войска после ряда украинских контратак снова владеют "100%-й инициативой" на Новопавловском направлении. Об этом пишет украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его словам, сейчас продолжаются наступательные действия РФ практически на всех участках, и "ситуация очень сложная".

"Местами нашим войскам удалось отодвинуть врага - это было раньше. Это были ограниченные контратаки с целью улучшения положения и подготовки более разветвлённой обороны на 2–3 линиях. Чтобы когда противник вновь полностью захватит инициативу, наши войска оказались в более выгодном положении и не допустили серьёзных прорывов оккупантов. И вот сейчас мы здесь. Оккупант снова владеет 100%-й инициативой", - пишет Мирошников.

По его словам, в случае захвата Новопавловки "мы бы уже говорили о павлоградском направлении, потому что дальше идёт голая степь, где очень трудно обороняться. И запахло бы таким жареным, что мало никому не показалось бы".

Поэтому ВСУ "делают всё, чтобы враг не вышел на оперативный простор". Но российские атаки будут усиливаться.

"Сейчас самый опасный участок - район пересечения трёх областей: Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Там противник наступает и имеет существенные успехи. А если вспомнить, что 76-ю воздушно-десантную дивизию противника перебросили как раз на Запорожье, то несложно догадаться, почему именно этот участок сейчас в приоритете у РФ. Очевидно, они очень хотят прорваться в тыл нашим защитникам Гуляйполя", - написал обозреватель.

08:03 Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими войсками в рамках мирного соглашения.

Она будет предусматривать территориальные уступки со стороны Киева, со ссылкой на источники пишет газета Politico.

По словам европейских дипломатов, пока нет согласия, какой глубины может быть эта зона. И неясно, пойдет ли Киев, поскольку ему придется уступать территорию. Также в переговорах о буферной зоне не участвуют США.

В самой же Европе пока не могут договориться и о численности сил, необходимых для патрулирования буферной зоны. В обсуждениях фигурируют цифры от 4 до 60 тысяч военнослужащих., "но страны пока не взяли на себя никаких обязательств".

Среди вопросов, которые пока обсуждаются - правила применения силы для войск НАТО на линии фронта, сценарии реагирования на возможную эскалацию со стороны России и необходимость привлечения третьих стран для патрулирования - если Кремль выступит против присутствия войск альянса в буферной зоне.

При этом европейцы ожидают, "что основную массу войск в зоне перемирия или буферной зоне предоставит сама Украина".

07:37 В Днепре ночью был прилёт "Шахеда".

Среди прочего пострадал инфраструктурный объект. Два человека получили ранения.