Встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным не будет, несмотря на договоренности с главой Белого дома Дональдом Трампа

Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц на совместном брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Канцлер Германии сообщил, что прибыл во Францию для обсуждения ряда вопросов, в том числе касательно войны в Украине.

"К сожалению, это включает в себя продолжающуюся войну России против Украины. Мы должны пересмотреть этот вопрос. И это происходит на фоне того факта, что встречи между Зеленским и Путиным, очевидно, не будет, вопреки договоренности между президентом [США Дональдом] Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, когда мы были вместе в Вашингтоне", – сказал Мерц.

Напомним, канцлер ФРГ пригрозил России новыми санкциями в случае отказа Путина от встречи с Зеленским.

Ранее Трамп заявил, что начал подготовку встречи Зеленского и Путина.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.