Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на эту неделю "контакты с Турцией, странами Персидского залива и Европы, которые могут являться площадками для разговора с россиянами".

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

"С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы закончить войну", – добавил президент Украины.

Напомним, недавно Путин созвонился с Эрдоганом на фоне сообщений СМИ о поиске места для встречи президентов Украины и РФ.

Ранее западные издания писали, что США готовят встречу Зеленского и Путина в Будапеште.

Война в Украине идет 1280-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские войска контратаковали у границы Днепропетровской области. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, они освободили село Зеленый Гай у границы региона. В свою очередь Россия сообщает, что наступает в Днепропетровской области. Минобороны РФ заявило о захвате села Филия Межевского района, а также деревни Запорожское у границ Донецкой и Днепропетровской областей.

