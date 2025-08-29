России не хватит сил захватить всю Украину, а Украине - вернуть все захваченные территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом, глава государства назвал три блока гарантий безопасности, которые Украина хотела бы получить.

ВСУ – сохранение нынешней численности военных, обеспечение их финансами и оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству;

"НАТО-лайт" - Украину не готовы брать в НАТО, поэтому она пытается добиться от партнеров конкретики, на что они готовы в случае нового вторжения. Зеленский хочет обсудить это на уровне лидеров;

Сохранение санкций против РФ и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

Зеленский также заявил, что остальные пункты назвать не может, подчеркнув, что подтверждений и конкретики по отправке миротворцев в Украину после завершения войны пока нет.

"Массового выезда парней после открытия границ для 22-летних нет", - заявил Зеленский.

По его словам, это решение не повлияет на обороноспособность Украины, а принято оно было, чтобы парни заканчивали школу и вузы в Украине, поскольку с начала войны появилась тенденция на выезд "тысяч" парней за границу еще до окончания школы.

Также Зеленский подтвердил инсайд Politico об обсуждении создания "буферной зоны", но негативно высказался о такой идее.

"Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. Я попытался объяснить… только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня идёт война, предлагают буферную зону в 40–50–60, я даже слышал предложение о 100 км. Это совершенно другая история. Сегодня у нас тяжёлое вооружение и так находится на расстоянии более 10 км друг от друга, потому что всё поражается дронами. Эта буферная зона… я называю её мёртвой зоной, кто-то называет “серой зоной”, она уже существует", — сказал президент.

Ранее Трамп заявил, что начал подготовку встречи Зеленского и Владимира Путина.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным не будет оговоренной ранее встречи.