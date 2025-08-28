Украина "отреагирует соответственно", если Венгрия действительно закрыла въезд в Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди ("Мадьяр") из-за удара по нефтепроводу "Дружба".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, это может вызвать только возмущение. Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно", - написал президент.

Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что посла Венгрии вызвали в МИД Украины из-за санкций против командующего Силами беспилотных систем "Мадьяра".

Об этом глава украинской дипломатии написал в соцсети X.

"Послу вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности, нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд в страну его предков", - заявил Сибига.

Напомним, Венгрия заявила, что запретила въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, которого считает ответственным за удар по нефтепроводу "Дружба".

Киев осудил решение Будапешта. В свою очередь и сам командующий Силами беспилотных систем ВСУ резко ответил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто.

Тем временем глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский уже пригласил Роберта Бровди в свою страну.