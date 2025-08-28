Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригласил командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди ("Мадьяра") в свою страну.

Об этом глава польской дипломатии сообщил в соцсети X.

"Командир Мадьяр, если вам нужен отдых, и Венгрия не впускает вас, пожалуйста, приезжайте в Польшу", - написал Сикорский.

Напомним, Венгрия заявила, что запретила въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, которого считает ответственным за удар по нефтепроводу "Дружба", но Польша может выдать ему национальную визу, действительную для въезда в одну страну.

Ранее Киев осудил решение Будапешта. В свою очередь и сам командующий Силами беспилотных систем ВСУ ответил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто.

"Засуньте в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я - украинец, и приеду на Родину моего Отца уже после вас. Настоящих Мадьяр в Венгрии хватает, и когда-нибудь вы им окончательно осто@издите. А по ограничению Шенгена – не берите на себя больше, чем можете потянуть, – странный у вас юмор", - заявил Роберт Бровди.

