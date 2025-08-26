Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грозит "последствиями" президенту Украины Владимиру Зеленскому за слова о нефтепроводе "Дружба".

Заявление Орбана цитирует газета Magyar Nemzet

Премьер Венгрии заявил, что президент Украины "открыто угрожал" его стране.

"Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение", - сказал Орбан.

Он добавил, что "с помощью шантажа, взрывов и угроз" Украина не сможет добиться членства в ЕС, и добавил, что "слова Зеленского не останутся без последствий".

Напомним, Зеленский после очередного удара по нефтепроводу, по которому Венгрия получает нефть, заявил, что "существование "Дружбы" зависит от Венгрии".

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "грубых угрозах" в отношении Будапешта.

Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига указал Венгрии, чтобы она покупала нефть не в России.