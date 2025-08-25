Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил венгерскому коллеге Петеру Сийярто, который обвинил Владимира Зеленского в "грубых угрозах" Венгрии после ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба".

Ответ опубликован в Х чиновника.

Глава МИД Украины призвал Будапешт не указывать Киеву, что делать, но при этом сам принялся давать ему указания, призвав найти другие источники нефти.

"Я отвечу в венгерской манере. Вам не нужно указывать президенту Украины, что ему делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии находится в ваших руках. Диверсифицируйте энергоносители и станьте независимыми от России, как и остальная Европа", - написал Сибига в Х.

Напомним, что новый конфликт между Украиной и Венгрией разразился из-за украинских ударов по нефтепроводу "Дружба". Зеленский на День независимости заявил, что "существование дружбы между странами" теперь зависит от Будапешта.

После этого Сийярто написал в своих соцсетях, что Зеленский использовал государственный праздник Украины, чтобы грубо пригрозить Венгрии.