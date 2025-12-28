Президента Беларуси Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча. В него врезался его партнер по команде, экс-хоккеист сборной Белоруссии Ярослав Чуприс.

Видеоролик инцидента публикуют местные паблики.

Сразу после произошедшего виновник бросил клюшку и бросился на помощь 71-летнему Лукашенко.

Игру на время остановили. Но президент Беларуси вскоре вновь встал на коньки, поединок продолжился, завершившись ничьей со счетом 5:5.

Сам матч проходил между командой Лукашенко и сборной Брестской области.

Как известно, Александр Лукашенко является давним фанатом хоккея. В 2022 году во время очередной игры президент Беларуси получил клюшкой по лицу в финальном матче XV Республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба.

За год до этого сын Лукашенко ударил соперника клюшкой между ног и был удален с матча на глазах у отца.

