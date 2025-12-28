Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча. Видео
Президента Беларуси Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча. В него врезался его партнер по команде, экс-хоккеист сборной Белоруссии Ярослав Чуприс.
Видеоролик инцидента публикуют местные паблики.
Сразу после произошедшего виновник бросил клюшку и бросился на помощь 71-летнему Лукашенко.
Игру на время остановили. Но президент Беларуси вскоре вновь встал на коньки, поединок продолжился, завершившись ничьей со счетом 5:5.
Сам матч проходил между командой Лукашенко и сборной Брестской области.
Как известно, Александр Лукашенко является давним фанатом хоккея. В 2022 году во время очередной игры президент Беларуси получил клюшкой по лицу в финальном матче XV Республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба.
За год до этого сын Лукашенко ударил соперника клюшкой между ног и был удален с матча на глазах у отца.
