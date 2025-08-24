После ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба" на территории РФ Украина может столкнуться с дефицитом дизельного топлива из Словакии.

Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар, передаёт местное издание Pravda.

По словам чиновника, атаки украинской армии на трубопровод, по которому нефть поступает из России в Словакию, "не приносят пользы самой Украине".

Бланар напомнил, что словацкий НПЗ "Словнафт" производит продукты из российских углеводородов и является крупным поставщиком горючего в Украину, покрывая 10% её ежемесячного потребления.

"Мы понимаем, что Украине тяжело, но для нас эта инфраструктура очень важна, тем более, когда мы видим, что Украина сама вредит своим интересам, рискуя остаться без топлива. Наш национальный интерес – защитить эти поставки, и поэтому мы также открыто общаемся с украинской стороной", – отметил Бланар.

Глава словацкой дипломатии сообщил, что обсудил тему "Дружбы" с украинским коллегой Андреем Сибигой.

"Сибига принял эту информацию к сведению и сообщил, что доведет её до руководства. Я продолжу поднимать этот вопрос на европейском уровне, а также завтра в ходе видеодиалога с вице-премьер-министром Украины", – добавил Бланар.

Мы уже сообщали, что Словакия находятся на втором месте по поставкам дизеля для Украины после Индии.

Напомним, Украина также осуществляет закупку природного газа из Словакии и Венгрии.