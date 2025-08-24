Президент Украины Владимир Зеленский решил пошутить насчет ударов Украины по нефтепроводу "Дружба".

Заявление Зеленского прозвучало на пресс-конференции с журналистами.

Президенту задали вопрос, усилили ли эти удары шансы Украины на снятие вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу вступления Украины в Евросоюз.

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии", - заявил Зеленский.

Напомним, после украинских ударов перекачка российской нефти в Венгрию несколько раз останавливалась, что вызвало возмущение Будапешта. В частности, Венгрия пожаловалась на действия Украины в Еврокомиссию.

Кроме того, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональда Трамп "очень зол" из-за ударов Украины по нефтепроводу "Дружба".

Между тем война в Украине идет 1278-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

