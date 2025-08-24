Украина наращивает импорт нефтепродуктов из Индии. Об этом сообщается в аналитическом выпуске "НафтоРинок Daily Fuels&LPG".

По данным исследования, топливо индийского происхождения в основном поступало в страну через Румынию танкерными поставками по Дунаю.

Среднесуточный объем импорта индийского дизельного топлива в июле составил около 2,7 тысячи тонн, что составляет 15,5% от общего месячного погребения. Это самый большой показатель среди всех стран-поставщиков.

При этом выяснилось, что за первые семь месяцев 2025 года доля индийского дизеля в структуре поставок достигла 10,2%, что более чем в пять раз превышает показатель прошлого года (1,9%).

Отметим, что значительная часть индийских нефтепродуктов производится из российской нефти. Ранее на Западе неоднократно обвиняли Индию, что она "наживается" на закупках нефти в РФ и перепродаже изготовленных из нее нефтепродуктов, призывав прекратить эту практику.

Кроме того, как следует из статистики, вторым по величине поставщиком дизеля в Украину является Словакия. Подавляющая часть нефти, которая там перерабатывается, это российская, поступающая по нефтепроводу "Дружба", регулярно атакуемому ВСУ.

В числе крупнейших поставщиков дизельного топлива и Турция, которая также активно закупает российскую нефть.

Таким образом, значительная часть дизеля, импортируемого в Украину, производится из российской нефти.

Как мы уже писали, схожая ситуация и с импортом газа. 70% импортируемого Украиной объема газа приходится на Словакию и Венгрию.

Газ в эти страны почти полностью поступает из России, после чего его перепродают с наценкой Украине.

Ранее мы писали о том, что Европа и США продолжают покупать нефть у Индии, несмотря на обвинения в том, что Нью-Дели приобретает сырьё в России и таким образом финансирует войну против Украины.

Посол Нью-Дели в Москве также заявлял, что Индия не откажется от закупок нефти у России, несмотря на пошлины США.