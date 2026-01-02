Украинских военных заставили с флагом имитировать контроль над Мирноградом, но это закончилось трагически.

Об этом заявил военнослужащий с позывным "Мучной".

По его словам, армия РФ целенаправленно прочесывает поля дронами, фактически перекрывая возможность Вооруженных сил Украины свободно заходить как в Родинское, так и в сторону Мирнограда.

"Отдельно следует отметить информационно-показательные действия, недавние кадры с нашими бойцами, которых заставили с флагом имитировать хоть какой-то контроль в Мирнограде. Они завершились трагически. Реального изменения обстановки это не дало, лишь очередное подтверждение, что заводить туда бойцов – означает подвергать опасности", – написал он.

Ранее Мучной заявлял, что Украина фактически потеряла Мирноград и соседнее с ним село Родинское в Донецкой области.

В Генеральном штабе ВСУ при этом отрицают потерю Мирнограда и Гуляйполя.

Война в Украине идет 1409-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 2 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее в четверг ресурс Deep State подвёл военные итоги ушедшего года. По его данным, за 2025 годы Украина потеряла около 0,72% всей территории в границах 1991 года. Всего с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года прирост захваченной РФ территории составил 7463 квадратных километра, или 1,28% всей украинской территории.

