Генштаб ВСУ опроверг заявление Кремля о захвате городов Мирнограда и Гуляйполя на юго-востоке Украины.

Соответствующая публикация появилась на странице командования украинской армией в Фейсбуке.

Сообщается, что несмотря на тяжёлую обстановку, в обоих населённых пунктах сохраняется присутствие Сил обороны и продолжается операция по противодействию оккупационным войскам противника.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили о ситуации на фронте и потерях россиян.

Война в Украине идёт 1403-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 27 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ прорвались в центр Гуляйполя Запорожской области. В ближайшие дни ожидается встреча Зеленского с Трампом по мирному урегулированию российско-украинской войны. Буданов заявил, что РФ в 2025 году перевыполнит план по набору людей в армию. Зеленский заявил, что в Украине уже наработаны законодательные инициативы для проведения выборов и референдума во время войны.

