Сегодня подразделения Воздушных сил ВСУ нанесли успешный удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области России.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, атаку совершили крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow совместного англо-французского производства. На объекте были зафиксированы многочисленные взрывы, цель была поражена. Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

"Новошахтинский завод является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ и напрямую участвует в обеспечении вооружённых сил РФ. Предприятие, в частности, поставляет оккупационной армии дизельное топливо и авиационный керосин. Общий объём резервуаров завода составляет более 210 тысяч кубических метров", - говорится в сообщении.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил воздушную атаку на завод. По его словам, пострадавших нет, ведётся тушение возгорания. Местные жители сообщили о более десяти взрывах на заводе.

Напомним, на прошлой неделе ВСУ атаковали российский военный корабль и нефтегазовую платформу в Каспийском море.



А 15 декабря сообщалось об атаке на российскую нефтедобывающую платформу в Каспийском море, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".