Беспилотники Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины в третий раз атаковали российскую нефтедобывающую платформу в Каспийском море, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Об этом сообщают украинские СМИ.

Источники в СБУ заявили журналистам, что повреждено оборудование на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина, из-за чего работа платформы остановилась. Кадры поражения не обнародованы, а РФ эту информацию не комментирует.

Также СБУ сообщила о поражении морскими дронами российской подлодки в Новороссийске и на этот раз опубликовала соответствующее видео.

По данным ведомства, подлодка класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО Kilo) была атакована подводными морскими дронами Sub Sea Baby, "получила критические повреждения и фактически выведена из строя".

"Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины", - заявили в СБУ.

11 и 12 декабря беспилотники СБУ поражали нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина. Месторождение имени Филановского является одним из крупнейших разведанных в России и в российском секторе Каспия, а его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

Недавно Румыния подорвала прибившийся к ее берегам украинский морской дрон.