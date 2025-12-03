Водолазы-разведчики Военно-морских сил Румынии, специализирующиеся на борьбе со взрывными устройствами сегодня по запросу Береговой охраны выполнили задание по нейтрализации объекта, представляющего угрозу судоходству в Черном море. Этим объектом был украинский безэкипажный катер Sea Baby.

Об этом сообщает Министерство обороны страны.

"Военнослужащие 39-го водолазного центра выдвинулись в район, расположенный примерно в 36 морских милях к востоку от Констанцы, при поддержке судна морского наблюдения MAI 1107 Береговой охраны. После анализа дрейфующего объекта военнослужащие установили, что это беспилотный надводный аппарат (морской беспилотник) типа Sea Baby. Группа реагирования получила разрешение на нейтрализацию выявленного объекта в соответствии с действующими оперативными процедурами, и около 13:00 морской беспилотник был уничтожен путем контролируемого подрыва", - сказано в публикации.

Также в Минобороны добавили, что с началом войны в Украине в указанном районе Военно-морские силы Румынии осуществляют постоянный мониторинг и контроль за морской и речной зоной ответственности как с помощью своих кораблей и самолетов, так и во взаимодействии с другими государствами НАТО.

Напомним, в течение недели несколько танкеров, которые шли в российские порты или из них, были атакованы в Черном море морскими катерами. Украинские СМИ написали, что два из них были атакованы дронами СБУ. Официально эта информация не опровергалась.

При этом Украина отрицает причастность к атаке на последний танкер, перевозивший подсолнечное масло.