Россия все чаще использует многоразовые дроны. БпЛА используются как для наступательных, так и для оборонительных операций.

Об этом пишет журнал Forbes.

Сообщается, что это изменение необходимо, учитывая высокий спрос на беспилотники и проблемы с российской цепочкой поставок.

Несмотря на успех одноразовых FPV-беспилотников, многие новейшие российские системы, по всей видимости, можно использовать повторно. Например, недавнее видео в социальных сетях демонстрирует, как беспилотник "Ночная ведьма" сбрасывает миномётную мину на украинские позиции на острове на Днепре.

Россия также сообщила о полевых испытаниях меньшего многоразового квадрокоптера "Бульдог-13", который оснащен передовыми системами обнаружения и управления, разработанными для противодействия украинским помехам.

Эти беспилотники могут оснащаться более передовыми технологиями обнаружения и обработки данных, чем одноразовые модели. Они также разработаны с учётом адаптивности, что позволяет проводить модернизацию, сохраняя эффективность в меняющихся условиях боя. Эта гибкость значительно повышает боевую эффективность и использование ресурсов. Однако необходимость возвращения беспилотников на базу фактически вдвое сокращает продолжительность их работы.

Также Россия всё чаще использует одноразовые беспилотники-перехватчики для защиты от украинских беспилотников.

