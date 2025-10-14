Китай за последние месяцы значительно нарастил экспорт в РФ компонентов, необходимых для производства оптоволоконных беспилотников, "которые позволили Москве сокрушить украинскую оборону на передовой".

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на соответствующую статистику.

По данным китайской таможни, поставки оптоволоконного кабеля в Россию за лето выросли почти в десять раз, достигнув 328 000 миль в августе. Для сравнения, Украине в том же месяце было продано всего 72 мили кабеля.

Экспорт литий-ионных аккумуляторов тоже резко вырос, достигнув оборота в рекордных 54 миллионов долларов в июне. В Украину продали аккумуляторов на 11–12 миллионов долларов.

WP пишет, что это позволило РФ "получить решающее преимущество в конфликте".

Пекин утверждает, что занимает нейтральную позицию, а его производители сократили прямой экспорт готовых беспилотников в Россию. Однако официальные данные показывают, что китайцы резко увеличили поставки компонентов.

Западные СМИ также сообщают, что китайские специалисты регулярно посещают Россию для совместных разработок военных дронов, в том числе на подсанкционных предприятиях.

Между тем Китай ограничил экспорт на Запад редкоземельных металлов, что может привести к перебоям в производстве вооружений.

Ранее The New York Times сообщала, что Россия увеличила производство беспилотников в девять раз.