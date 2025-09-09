Украина рискует столкнуться с нехваткой средств ПВО из-за замедления американских поставок.

Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников.

"Это вопрос времени, когда закончатся боеприпасы", — сказал один из источников газеты.

В последние месяцы, после появления директивы Пентагона об экономии средств, поставки из США были нерегулярными и меньшими, чем ожидалось. Ракеты, закупаемые напрямую у производителей в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), производятся партиями, что приводит к возникновению перерывов между поставками. Поставки ПВО от Европы по новой программе замещения американским оружием "начались только частично".

Представитель Белого дома отрицает, что США "лишают Киев жизненно важных средств ПВО", и заверяет, что Пентагон "весьма сознательно работает над удовлетворением потребностей Украины". При этом он отметил, что Дональд Трамп поручил США "продавать оружие союзникам по НАТО, которое может компенсировать то, что европейские страны отправляют в Украину, однако европейские страны также должны активизироваться, в том числе прекратить закупки российской нефти и оказать экономическое давление на страны, финансирующие войну".

После проверки Пентагон сначала приостановил, а затем замедлил поставки в Украину перехватчиков Pac-3 для Patriot, десятков переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, высокоточных артиллерийских снарядов, более 100 ракет Hellfire и ракет Aim, запускаемых украинскими системами ПВО Nasams и истребителями F-16.

По словам украинских чиновников, с лета Киев израсходовал уже значительное количество боеприпасов и ожидает усиления ударов РФ, в том числе по объектам энергетики.

Недавно в НАТО заявили, что производство и поставка новых комплексов Patriot для Украины займут у Европы примерно семь лет.

Между тем украинцы приноровились сбивать российские дроны из винтовки с борта Як-52.