Производство и поставка новых комплексов Patriot для Украины займут у Европы примерно семь лет. От сроков поставки будет зависеть, сколько и как быстро своих комплексов европейцы смогут передать Украине, получив замену от США.

Об этом заявил верховный главнокомандующий НАТО по трансформации Пьер Вандье, передает Euractiv.

По его словам, поставки займут как минимум пару лет, поскольку глобальный спрос на эти системы значительно превышает предложение.

При этом указывается, что Румыния уже "поплатилась" за то, что в прошлом году передала Украине одну из двух своих систем Patriot. Власти надеялись, что США смогут ускорить производство замены, но в итоге контракт был подписан до конца десятилетия.

Высокопоставленный европейский дипломат отмечает, что европейцев "пугает" отказ от систем ПВО.

Что касается ракет-перехватчиков к Patriot, то американские компании увеличат их производство на 150% в ближайшие три года - с 500 до 650 ракет в год.

Напомним, что Германия уже получила гарантию от США о приоритете в замене Patriot, а потому пообещала передать Украине две свои батареи в ближайшие три месяца.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз будет оплачивать всю военную технику, поставляемую США, и отправлять большую часть Украине.